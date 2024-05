"L'Isola dei Famosi", c'è del tenero tra Khady e Artur?

Su Playa Espinada, non sono solo gli scontri e le incomprensioni a tenere vivi gli animi dei Naufraghi, ma anche i sentimenti. Durante la puntata in onda lunedì 6 maggio, Vladimir Luxuria apre il collegamento con la Palapa per indagare con i diretti interessati. La conduttrice della trasmissione mostra loro un filmato in cui viene raccontato il rapporto tra i due protagonisti di quest'anno.

"Se parlo con lei, mi fa stare bene" - sono le parole del modello riferendosi a Khady, - "Abbiamo tante cose in comune, mi piace". La ragazza, dal canto suo, si dice felice per aver trovato sulle spiagge del'lHonduras una persona vera e schietta. Questo il motivo per cui ha deciso di passare gran parte delle sue giornate insieme a Dainese.

Sull'Isola, però, c'è chi non crede a questo loro avvicinamento. Greta, infatti, ritiene che i due si siano avvicinati solo per strategia: "Artur si è avvicinato a Khady per strategia". "Ho scoperto un amico e lo apprezzo", ha aggiunto Khady. "L'amore non c'è. Ci stiamo conoscendo" sposta il tiro Artur. Anche l'opinionista Sonia Bruganelli, sostiene la teoria dell'interesse: sarà vero amore o solo una strategia di sopravvivenza?