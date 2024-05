"L'isola dei Famosi", l'altro volto di Joe Bastianich: "Ho delle mancanze..." | Poi lo scontro con Daniele Radini Tedeschi

L'esperienza di Joe Bastianich Nel corso della puntata in onda su Canale 5 lunedì 6 maggio, Bastianich ha parlato del suo atteggiamento schivo e apparentemente distaccato dagli altri naufraghi. Un comportamento che non gli ha risparmiato anche qualche critica da parte dei suoi compagni d'avventura. In realtà, Bastianich lo ha definito una sorta di meccanismo di difesa: "Non avevo nessuno dei miei super poteri, ero una persona normalissima, magari nella mia autodifesa mi sono un po' chiuso - ha detto -. Questo mi ha messo in una situazione un po' difficile. A volte non sono facile e non solo per i naufraghi qui, ma anche nella vita normale. Io sento sempre che quello che sono non è abbastanza, sento di dover dimostrare sempre di più".

Alle domande di Vladimir Luxuria, che gli chiedeva cosa significasse per lui questa esperienza del tutto nuova in tv, ha risposto: "Per me è un viaggio esistenziale - ha proseguito Bastianich nel suo intervento, io cerco sempre di evolvermi come persona, sono consapevole delle mie mancanze. Quando mi sono trovato qui, ho capito che io dimostro emozione in altri modi rispetto agli altri, però è anche giusto affrontare queste debolezze in una situazione così estrema, capire cosa vuoi fare in questo viaggio".