"L'isola dei Famosi", mostrate le immagini che hanno portato all'esclusione di Francesco Benigno | Luxuria: "Vai in fondo alla tua aggressività"

La conduttrice ha spiegato cosa abbia spinto "L'Isola dei Famosi" a mostrare il filmato: "Non era il caso e a supporto della decisione ci sono immagino che provano l'accaduto. Non volevamo mostrarle , ma questa scelta è stata contestata dal diretto interessato , che in questi giorni ha attaccato il programma e l'intero gruppo di lavoro. Ecco che siamo costretti a mostrarvele ". Le parole di Luxuria fanno riferimento alla numerose dichiarazioni rilasciate in questi giorni da Benigno.

Nelle immagini andate in onda su Canale 5 si vede il momento che ha portato all'esclusione di Benigno. L'attore ha iniziato a punzecchiare Artu r: tra i due inizia un lungo battibecco. Benigno gli rimprovera di essere poco presente sull'isola attaccandolo in maniera esplicita. Tra i due la tensione si fa sempre più crescente, con Benigno che si rivolge all'altro naufrago con un torno quasi minaccioso. Il ragazzo, dal canto suo, prova rispondere fino a quando l'attore arriva quasi a mettergli le mani alla gola. Poi prende un bastone con l'intenzione di colpirlo.

Le parole di Luxuria -

"Nulla può giustificare cose di questo genere - ha spiegato Vladimir Luxuria una volta concluse le immagini -, come quelle di avvicinare le mani al collo di un altro naufrago, o prendere un bastone. In altri tempi avremmo forse dedicato più tempo alla vicenda, ma abbiamo preferito così perché sono cose a cui non va dedicato più tempo del necessario". E ancora: "A Francesco dico: sai quanto ci tenessi alla tua presenza, a quanto fossi stato preso dalla storia della tua infanzia, dell'isola che avevi già vissuto. In questi giorni mi hai anche presa in giro sui social, ma io voglio darti un consiglio da amica: vai a fondo nelle ragioni della tua aggressività e tanti auguri".