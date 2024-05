"L'Isola dei Famosi", Greta Zuccarello eliminata: cinque in nomination

Al televoto contro Artur Dainese e Aras Senol , Greta ha ottenuto il minor numero di voti ed è stata costretta a lasciare il programma. " Me l’aspettavo ", dichiara subito la naufraga eliminata con il 67% dei voti.

Prima del verdetto del televoto Artur e Greta si confrontano dopo le diverse discussioni avvenute durante la settimana. Per Greta il naufrago sarebbe "incattivito", deciso a vincere anche a costo di "calpestare" gli altri concorrenti. Artur, invece, accusa la naufraga di essere una "manipolatrice" e ritiene che Greta non dia nessun contributo al lavoro di squadra sull'isola.

Sono cinque invece i naufraghi in nomination. Si tratta di Karina Sapsai, Linda Morselli, Dario Cassini, Artur Dainese ed Edoardo Franco. Quest'ultimo in possesso di un amuleto "magico" avrebbe potuto evitare la nomination utilizzandolo, ma ha deciso di accettare la sfida e di andare per la prima volta al televoto rischiando l'eliminazione dal programma.