"L'Isola dei famosi", eliminato Sonny Olumati: quattro in nomination

Il concorrente è uscito sconfitto dal televoto che lo vedeva contrapposto agli altri naufraghi in nomination. Queste le percentuali di voto decise dal pubblico a casa: Joe Bastianich si è salvato con il 49%, Khady Gueye è stata salvata dal 17% del pubblico, Rosanna Lodi ha conquistato il 15% delle preferenze, Daniele Radini Tedeschi è l'ultimo al salvarsi col 12%. A Sonny non è bastato il 7% dei voti.

Le nomination della sesta puntata Anche nella puntata di lunedì 29 aprile si sono tenute, come di consueto, le nomination. Il voto del gruppo è ricaduto sui nomi di Khady Gueye, che ha conquistato addirittura 6 voti, seguita da Artur Dainese e Rosanna Lodi. A loro si aggiunge Marina Suma, nominato dal leader della puntata Edoardo Stoppa: "Sta soffrendo davvero tanto in questo momento sull'isola e penso di farle un favore, non è per ipocrisia". Il meno votato tra loro sarà eliminato nella prossima puntata de "L'Isola dei famosi" che andrà in onda lunedì 6 maggio.

Sonny Olumati, chi è l'eliminato della sesta puntata de "L'Isola dei Famosi" Sonny è nato a Roma da genitori nigeriani, è un insegnante di break dance e hip hop, coreografo e sostenitore e attivista di Amref. Dal 2007 è uno dei volti del movimento degli "Italiani senza cittadinanza", di cui ora è vice-presidente. Il 99% del suo tempo è dedicato al lavoro e all’attivismo, l'1% alla vita privata: infatti al momento non è impegnato.

Viene da una famiglia umile e allargata, i genitori si sono lasciati subito dopo essersi trasferiti in Italia a 20 anni: la madre è laureata in Letteratura ma in Italia ha dovuto fare la gavetta e lavorare come cuoca, Sonny la definisce una femminista "ante litteram". Si ritiene una persona tosta, attiva, decisa, felice e soprattutto idealista. Il suo sogno nel cassetto è cambiare la legge di cittadinanza! Non teme le prove fisiche all’Isola, bensì la convivenza con il gruppo, perché non ama sottostare al volere altrui o subire le scelte degli altri.