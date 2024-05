"L'Isola dei Famosi", eliminata Marina Suma: tre in nomination

Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma erano i quattro concorrenti a sfidarsi al televoto in questa puntata. Vladimir Luxuria, dopo aver ascoltato le critiche verso Marina, commenta: "Qualcuno pensa che tu ci marci sulla questione del mal di schiena". "Non marcio per niente" è stata la replica dell'attrice. Subito dopo il confronto, il verdetto del televoto: nella sfida a quattro è proprio Suma a dover lasciare per sempre le spiagge dell'Honduras: "Sono contenta, per me va bene così. Felice per aver avuto la possibilità di vivere questa avventura", ha detto prima di lasciare il gioco.

Nel corso del settimo appuntamento con il programma, come di consueto, si sono svolte le nomination. A finire il televoto sono tre Naufraghi: si tratta di Samul Peron e Rosanna Lodi nominati dal gruppo, a loro si aggiunge Artur Dainese scelto invece dalla leader Greta Zuccarello.

Il meno votato tra loro sarà eliminato definitivamente nel corso della prossima puntata di lunedì 13 maggio, sempre in prima serata su Canale 5.