"L'Isola dei famosi", la dolce dedica di Edoardo Stoppa per il compleanno di Juliana Moreira

La dedica di Edoardo Stoppa per Juliana Moreira

Edoardo Stoppa ha poi aggiunto: "Tantissimi auguri Juli, mangia un pezzone grandissimo di torta anche per me". "Hai gli occhi lucidi, lucidi, che cos'è Juliana per te?", è stata la domanda di Vladimir Luxuria al naufrago nel corso della puntata in onda lunedì 15 aprile. Visibilmente commosso, Stoppa ha risposto con la voce rotta dall'emozione: "Juliana è la mia vita - ha detto -. Lei con i miei figli sono tutto per me. Mi mancano, ogni istante, è la sfida più difficile qua. La fame è la seconda sfida più difficile, i mosquitoes la terza. Però la prima è la nostalgia".