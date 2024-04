"L'Isola dei famosi", Edoardo Stoppa riabbraccia Juliana Moreira ma non rinuncia al cibo

Il naufrago ha deciso di non sacrificare la razione di riso del gruppo per il suo incontro

Quest'ultima, infatti, è sbarcata in Honduras per rivederlo, tuttavia a una cara condizione. La produzione ha deciso di mettere il naufrago davanti a un bivio: abbracciare Juliana o sacrificare il riso del gruppo dei naufraghi.

"Lui non farà questo torto al gruppo, sono venuta a vuoto", dice Juliana da una piattaforma in mezzo al mare dopo affrontato un lungo viaggio dall'Italia. Edoardo, a riva, spiega quelle che sono le sue mancanze sull'isola: "Per me è più dura stare lontano da lei che la fame", dice Edoardo Stoppa.

Eleonoire Casalegno mostra al concorrente una grande clessidra e precisa: "La sabbia simboleggia il riso che avete a disposizione per tutta la settimana - dice l'inviata del programma -. Tu puoi decidere se vivere una cosa meravigliosa o rinunciare al riso. Sei tu che devi scegliere". "Comunque trenta secondi ve li regalo", interviene Vladimir. Edoardo, dopo aver visto la moglie, si volta e scoppia in lacrime: "Decidiamo insieme, come abbiamo fatto sempre", e la risposta di Moreira non si fa attendere: "Il riso". Poi Luxuria gli concede un minuto e i due si riabbracciano: Edoardo non ne ne spreca neanche un secondo, anzi, arriva al punto di partenza con quasi 30 secondi d'anticipo. La fame deve aver iniziato a farsi sentire sull'isola...