"L'Isola dei famosi", Alvina Verecondi Scortecci riabbraccia il fratello

Dopo aver conquistato a sorpresa un posto in finale a "L'Isola dei famosi", Alvina Verecondi Scortecci festeggia il raggiungimento del traguardo con una sorpresa inattesa. L'unica concorrente non famosa a potersi giocare la vittoria nell'ultimo atto in programma per mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5, ha vissuto un'emozione dopo l'altra durante la semifinale in Honduras.