"L'Isola dei Famosi", Joe Bastianich rivive la storia della sua famiglia: "Fare la fame è nella mia cultura"

La quarta puntata de "L'Isola dei Famosi" , in onda giovedì 18 aprile in prima serata su Canale 5 , passa anche dal toccante racconto di Joe Bastianich , chiamato in Zona Nomination per ripercorrere le difficoltà della sua vita a partire dalla storia dei nonni .

"Fare la fame è una cosa che mi appartiene perché sono cresciuto in questa cultura", esordisce il naufrago, che nella clip mostrata in trasmissione condivide la sofferenza affrontata dai suoi nonni. "Erano contadini, gente molto umile che viveva alla periferia di questa città che nel 1949 diventa Jugoslavia e non più Italia - ricorda l'imprenditore, spiegando come in sole due settimane hanno deciso di trasferirsi in un campo a Trieste, dove sono rimasti per tre anni. "Dai sette agli undici anni, mia mamma inizia a cucinare con le suore per avere delle caramelle. E lì la storia diventa triste perché non avevano da mangiare". Quindi Bastianich prosegue: "Quando non riesci a dare da mangiare ai tuoi figli, diventi un'altra persona".

"Queste storie fanno parte della mia esistenza, ma anche di tutta la comunità di migranti italiani che sono andati in giro per il mondo a fare grandi cose - spiega poi rivolgendosi a Vladimir Luxuria - Anche la nostra famiglia ha avuto questa fortuna e io sono felice di raccontarlo".

E alla domanda di Dario Maltese su cosa gli stia mancando in Honduras, risponde: "In realtà sto passando un momento puro, sto bene e di testa mi sento chiaro e libero. Forse mi manca una struttura più concreta, perché voglio che tutti stiano bene".