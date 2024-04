Qualcuno ha rubato un cestino di riso a un cameraman violando le norme del regolamento, ma non tutti i naufraghi hanno avuto il coraggio di confessare. Pietro Fanelli è stato l'unico naufrago ad ammettere da subito la sua colpa, anche Khadi Gueye e Alvina Verecondi Scortecci confessano di aver mangiato il riso e Khadi viene attaccata dallo studio da Sonia Bruganelli. A prendere le sue difese è Pietro Fanelli che si appella alla fame e invita l'opinionista a vergognarsi per l'attacco alla naufraga, la replica "avvelenata" dell'opinionista non si fa attendere.

Il furto del riso - Un gruppo di naufraghi ha infranto il regolamento e ha sottratto un cestino di riso a un cameraman. Poiché il furto è avvenuto in un'area dell'isola non ripresa dalle telecamere non si hanno le immagini del furto. Solo alcuni naufraghi hanno ammesso di aver rubato, tra cui Khadi Gueye, Alvina Verecondi Scortecci e Pietro Fanelli, ma ci sarebbero altri naufraghi che avrebbero mangiato parte del riso senza, però, ammetterlo.

Lo scontro tra Sonia e Pietro - A scagliarsi subito contro Khadi è stata l'opinionista Sonia Bruganelli. "Perdonami Khady, ma con quale faccia vieni a parlare degli altri quando tu hai dichiarato che avevi la coscienza pulita, quando poi abbiamo visto che il riso lo hai mangiato?", dichiara l'opinionista. "È una cosa che si può capire, siamo qua e stiamo morendo di fame", replica la naufraga. "Io sono d'accordo con voi perché davvero morite di fame. Avete rubato un po' di riso, insomma, ditelo però", conclude l'opinionista. A quel punto a intervenire è Pietro Fanelli che attacca l'opinionista. "Se un morto di fame ruba un pugno di riso, non è giustificato ma a me fa ridere di più la gente che parla, parla e si diverte a guardare i morti di fame per la fame. Khady è una brava ragazza, vergognatevi voi", accusa il "poeta" dell'isola. "Non ti devi permettere - replica subito l'opinionista che aggiunge - io sono pagata per commentare così come tu sei pagato per stare lì".

Il provvedimento de "L'Isola dei Famosi" - Messe da parte le polemiche, Vladimir Luxuria chiede ai naufraghi di farsi avanti, ma nessuno ammette le sue responsabilità. La conduttrice allora annuncia che saranno penalizzati tutti e che verrà spento il fuoco per tutti.