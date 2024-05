All'"Isola dei Famosi" Matilde sogna la vittoria, Dario vuole portare scompiglio

Soddisfatta della sua avventura in Honduras, si augura di poter conquistare anche la vittoria e rivela: "Se riuscissi a vincere l'Isola, sarebbe un sogno che si realizza". Intanto, essendo finito in nomination, Dario non nasconde il suo malcontento. Il naufrago pronto ad attuare una strategia vincente mirata a stravolgere gli equilibri per portare scompiglio sulla Playa.

Durante l'ultima puntata dell'"Isola dei Famosi", Per la seconda volta, Matilde è riuscita ad accaparrarsi l'ambita collana del Leader, per la seconda volta.







Matilde nuova leader Durante la decima puntata, Matilde e Stoppa si sono sfidati in apnea per decidere il nuovo leader. Ha vinto la ragazza, mentre Stoppa ha dovuto fare la nomination palese facendo il nome di Dario. Poi è stato il momento delle nomination per i naufraghi. Samuel, Dario e Linda nominano Artur, mentre Aras sceglie la contessa Alvina. Karina ed Edoardo nominano Khady, mentre la modella senegalese nomina Dario, che si prende anche il voto di Alvina e Artur. Al televoto, insieme a Karina e Linda, vanno quindi Dario e Artur. La leader Matilde mette a rischio Edoardo, che non è mai andato al televoto. Il concorrente non si è giocato l'amuleto ed è quindi a rischio eliminazione. Al televoto sono finiti anche Karina, Linda, Arthur e Dario.