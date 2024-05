"Isola dei Famosi", è scontro aperto tra Rosanna e Alvina

Su Playa Espina Rosanna e Matilde non riescono a dormire, perciò decidono di partire per una missione notturna con lo scopo di recuperare un po' di cibo per tutti. Elaborano così un piano per catturare i granchi: attirarli verso le tende con delle luci e poi catturarli. Tuttavia, la loro missione viene bruscamente interrotta dall'intervento di Alvina e Valentina, che desiderano andare a dormire e chiedono alle compagne di continuare la caccia lontano dalle tende. "No dai ragazze, non scassate la m***... Basta che andate a dormire fuori con i granchi e vengono da voi", le rimbrotta la contessa con modi un po' maleducati.

Isola dei Famosi, Rosanna "boccia" Alvina

Il tono di Alvina, però, non piace a Rosanna che si allontana con aria offesa insieme a Matilde: "Andiamo al fuoco allora, non capisce di essere una cafona". Valentina (con cui Rosanna ha vinto la prova ricompensa) le segue per tentare di riportare la calma: "Ti sei arrabbiata perché ti abbiamo detto che volevamo dormire?". "No, ma ci sono altri modi, io comunque non voglio discutere", ammette Rosanna. La mattina dopo Alvina cerca il confronto con la compagna, che però per adesso sembra non avere nessuna intenzione di chiarire. "E' venuta a scusarsi, dicendo che voleva scherzare. Non è uno scherzo, noi stavamo facendo qualcosa per il gruppo. Ha usato una parola sbagliata nel momento sbagliato. Alvina, anche tu bocciata!", ammette Rosanna nel suo confessionale. Dopo le divergenze di Rosanna con Khady e Artur, ora anche la contessa è finita nel mirino della food blogger.