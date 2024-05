Isola dei famosi: Aras salvato dal pubblico, Artur e Greta al televoto flash

Tgcom24

Aras salvato dal pubblico Si parte subito con i tre naufraghi a rischio, Aras, Greta e Artur, che aspettano il verdetto su una piattaforma in mezzo al mare. Il pubblico decide di salvare Aras, mentre gli altri due cadono in acqua e vanno al televoto flash che si concluderà in puntata. Greta e Artur sin dall'inizio non si sono sopportati e ora è il momento del faccia a faccia finale. Greta accusa il compagno di volerli annientare con qualsiasi mezzo, lecito o meno, a differenza sua che è venuta sull'isola per superare alcuni suoi limiti. Artur le rimprovera invece di essere una stratega, sempre pronta a parlare alle spalle. In studio a difenderla c'è la mamma, che ribatte alle "carinerie" dell'ex naufraga Rosanna.

Il ponte delle emozioni di Khady La scorsa settimana Khady ha rinunciare a una lettera di sua madre per sfamare i compagni. Lo Spirito ha scelto di premiare il suo altruismo, ripercorrendo con lei la sua vita: l'infanzia in Senegal con la nonna, il rapporto profondo con i fratelli (che le hanno mandato una lettera emozionante) e l'amore per la sua mamma. E' proprio lei dallo studio a inviarle un messaggio importante: "Sei tu un modello per me, una continua fonte di ispirazione. Sono orgogliosa di te, segui i tuoi sogni senza calpestare gli altri". L'ultimo gradino è dedicato al papà, con cui ha un rapporto difficile. Khady ha però l’opportunità di vederlo attraverso un video che la fa sciogliere in lacrime.