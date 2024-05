Dopo l'"Isola dei Famosi" Daniele Radini Tedeschi svela il motivo dell'abbandono

A qualche settimana di distanza, attraverso il suo profilo Instagram, lo scrittore ha spiegato cosa è successo sull'Isola dei Famosi: "Una sera io ho vissuto questa mia depressione, l’ho sentita salire, ho sentito questo forte senso di angoscia". In una situazione così estrema, il naufrago ha però trovato un amico a cui appoggiarsi: Edoardo Stoppa. "Lui è stato l'unico che la mattina dopo è venuto da me dicendomi che su di lui avrei potuto contare per qualunque cosa", ha continuato. "Si è sempre comportato molto bene con me… Sono arrivato in Honduras in condizioni non ottimali, non stavo bene e lui è stato molto sensibile".

Lo scontro con Joe Bastianich all'Isola dei Famosi

Diverso il legame con Joe Bastianich, a cui non andava giù l'indolenza con cui Daniele stava affrontando l'Isola dei Famosi, Lo chef l'aveva accusato senza mezzi termini di comportarsi come se fosse in vacanza. Lo scontro era continuato anche a distanza, dopo il rientro di Daniele in Italia. Dallo studio aveva infatti avuto un faccia a faccia con Bastianich e si era tolto un po' di sassolini dalle scarpe: "Siamo due persone distantissime. Tu ragioni con il profitto, io in maniera più sociale. Per te è una sofferenza pescare i pesci e non poterli vendere a 80 dollari". Lo chef dall'Honduras aveva contrattaccato, consigliandogli di leggere i suoi libri per sapere quale fosse la sua reale visione del mondo.