"Isola dei Famosi", la convivenza inizia a farsi complicata: antipatie e discussioni

Discussioni e risentimenti

I naufraghi si lasciano andare a riflessioni e polemiche. Da un lato Rosanna ammette di aver notato un cambiamento positivo in Khady e si dice stupita per la sua inaspettata collaborazione e pacatezza, mentre Samuel non risparmia le critiche verso Valentina. Secondo il ballerino, le schermitrice cerca di imporre troppo le sue idee. Crede che, al contrario di quanto lei affermi continuamente, non è necessario che sull’Isola ci sia una rigida squadra di lavoro, ma basterebbe solo che tutti collaborassero con più autonomia e fossero più flessibili. Poco dopo, Rosanna si sfoga con Stoppa e condivide le sue preoccupazioni sull'anarchia che permea il gruppo dei naufraghi. E lamenta il comportamento di Greta, che sembra aspettare solo il momento dei pasti senza contribuire ad altre attività. Il fastidio di Rosanna si estende anche ad Alvina con la quale ha avuto una discussione la sera precedente a causa dei granchi.