"L'Isola dei Famosi", l'ingresso in studio di Vladimir Luxuria: "Sarà un film meraviglioso"

" Anche per me è una prova mi sento messa in gara, sono ufficialmente la prima naufraga - dichiara la conduttrice che aggiunge - mi piacerebbe trasmettervi le stesse emozioni che sento io quanto sento la sigla e vedo quest'isola. Sarà un film meraviglioso e questo è solo il primo capitolo . I protagonisti sono i naufraghi con le loro storie pazzesche e noi ve le racconteremo".

La nuova padrona di casa non dimentica di salutare tutte le conduttrici e il conduttore delle scorse edizioni. "Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista", dichiara Vladimir Luxuria ma un saluto e un ringraziamento speciale vanno a Ilary Blasi: "Dulcis in fundo la mia amica, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda divanata, sul divano di casa. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento", conclude.

Infine Luxuria presenta i nuovi opinionisti. Sonia Bruganelli, definita dalla stessa padrona di casa l'opinionista dall'artiglio smaltato. "È la combo di tutto ciò che non vorrei mai vivere nella mia vita. Hanno voluto la bicicletta, ora voglio vederli pedalare", considera l'opinionista pronta a non risparmiarsi nelle critiche e nei commenti. Poi è la volta di Dario Maltese, conduttore del Tg5 prima volta nelle vesti di opinionista. "L'ho strappato dal Tg5, l'avete sempre visto mezzobusto, io ve lo svelo nella sua interezza", commenta la conduttrice. Infine è la volta di Elenoire Casalegno, inviata speciale dall'Honduras. "Sarai il faro per i nostri naufraghi", conclude la padrona di casa.