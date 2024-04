"L'Isola dei Famosi", chi è l'eliminato del 22 aprile: 6 in nomination 

Maitè Yanes è l'eliminata della puntata del 22 aprile de "L'Isola dei Famosi". La modella spagnola in nomination con Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese e Khady Gueye è stata eliminata con l'11% dei voti. "Grazie per questa esperienza", dichiara la naufraga eliminata senza aggiungere molto altro. La notizia dell'eliminazione arriva a inizio puntata. Gli altri naufraghi raggiungono la Palapa, mentre Maitè Yanes abbandona definitivamente il gioco.

Dopo l'eliminazione Vladimir Luxuria torna sul furto del riso. Alcuni naufraghi hanno sottratto un cestino di riso a un cameraman in un'area dell'Isola senza telecamere, infrangendo così il regolamento del programma. Pietro Fanelli ha subito ammesso di aver preso parte al furto. Dopo di lui anche Alvina e Khady. Insieme a loro, però, ci sarebbero anche altri naufraghi ma nessuno tra loro ha avuto il coraggio di ammettere il suo coinvolgimento. Per questo motivo lo spirito dell'isola decide di punire tutti, anche coloro che non hanno preso parte al furto del cibo. Ad annunciare la penitenza è la padrona di casa Vladimir Luxuria che fa sapere che il fuoco sarà spento.

Le nomination - La puntata prosegue con le solite prove. Edoardo Franco e Aras Senol ritornano in gioco dopo essersi allontanati a causa del Covid. Infine la prova leader viene vinta da due naufraghi, Aras Senol e Arthur Dainese. Subito dopo è il momento delle nomination. Sono sei i naufraghi a rischiare l'eliminazione. Si tratta di Khady Gueye, Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Pietro Fanelli e Joe Bastianich. I concorrenti più votati dal gruppo sono Daniele e Khady. A loro si aggiungono Rosanna, Sonny e Pietro, i tre esclusi dalle catene di salvataggio. Infine i due leader Aras e Artur sono chiamati a fare un nome e scelgono Joe Bastianich.