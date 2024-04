"L'Isola dei Famosi": Edoardo Stoppa è il nuovo leader, quattro in nomination

A "L'Isola dei Famosi" è tempo di verdetti e se da una parte Edoardo Stoppa può gioire per essersi affermato come nuovo leader del gruppo, dall'altra quattro naufraghi devono misurarsi al televoto per evitare la prima eliminazione del reality.

La seconda puntata de "L'Isola dei Famosi", in onda giovedì 11 aprile in prima serata su Canale 5, si apre con una serie di novità che riguardano gli stessi naufraghi. Famosi e non famosi si uniscono in un unico gruppo, al quale in un secondo momento si aggiungono anche due nuovi concorrenti, l'attore Francesco Benigno e il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi.

Ma le notizie dall'Honduras non finiscono qui, perché Francesca Bergesio è costretta ad abbandonare il reality a causa dell'infortunio subito durante la prova leader della prima puntata, mentre Aras Senol e Greta Zuccarello sono momentaneamente in isolamento per via della positività al Covid.

Su Playa Palapa proseguono nel frattempo le prove a cui i naufraghi devono sottoporsi. Sfumata la possibilità di ottenere il fuoco attraverso la prova ricompensa, Matilde Brandi, Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma e Pietro Fanelli conquistano l'immunità grazie al risultato della prova delle piramidi galleggianti.

Edoardo Stoppa e Valentina Vezzali sono invece i vincitori delle prime due manche per diventare leader della settimana e, a seguito delle votazioni dei naufraghi, è il conduttore televisivo ad avere la meglio.

.

Quindi si passa alle nomination: oltre a Luce Caponegro, uscita sconfitta dalla prova duello, finiscono a rischio eliminazione Khady Gueye e Samuel Peron e Peppe Di Napoli. Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione definitiva.