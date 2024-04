Edoardo Franco e Aras Senol tornano su "L'Isola dei Famosi" dopo il Covid 

Il Covid li ha tenuti lontani da "L'Isola dei Famosi", ma adesso è il momento di tornare. Si tratta di Edoardo Franco e Aras Senol che fanno ritorno in Palapa nel corso della quinta puntata del reality di Canale 5, dopo dieci giorni di assenza. "Sono molto contento di essere di nuovo qui, mi siete mancati. Vi ho pensato, ho pensato a tutti. Sono stato chiuso in una stanza per 10 giorni, ho pensato positivo. Si sta meglio qui", commenta subito Edoardo Franco che non ha paura di patire nuovamente la fame e mostra grande entusiasmo per essere tornato in gara.

"Sono molto contento, finalmente siamo tornati", sono invece le parole dell'attore turco Aras Senol. Adesso entrambi i naufraghi sono nuovamente in gioco e potranno partecipare alle prove del reality dedicato alla sopravvivenza. In isolamento per circa 10 giorni, i due naufraghi erano intervenuti in diretta già nella puntata del 15 aprile. Lo chef non ha avvertito sintomi, ciononostante la quarantena è stata dura. "I primi due giorni sono stati difficili", aveva dichiarato Franco. Ma Edoardo e Aras non sono stati gli unici ad ammalarsi. È toccato anche a Greta Zuccarello anche se il suo isolamento è stato molto più breve.