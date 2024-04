"L'Isola dei famosi", Vladimir Luxuria: "Sull'isola la fame è vera"

Ospite a "Verissimo", Vladimir Luxuria racconta la sua esperienza da naufraga e l'emozione del nuovo ruolo come conduttrice de "L'Isola dei famosi". "Era il 2008 quando partecipai all'isola aggiudicandomi la vittoria. Che emozione, ricordo che avevo perso 17 kg perché sull'isola la fame è vera, non si mangia, e quest'anno sarà anche peggio. Non vogliamo spiaggiati, persone in vacanza o che si annoiano, il cibo sarà un ottimo stimolo a darsi da fare" ha detto la nuova presentatrice del reality.

Dopo aver svelato le premesse della nuova edizione del reality in onda da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, Vladimir Luxuria ha raccontato a Silvia Toffanin il momento in cui ha ricevuto la chiamata dell'editore del programma. "Dato che ogni tanto mi facevano degli scherzi, anche quando ero opinionista con Alessia Marcuzzi, ho pensato che si trattasse di uno scherzo telefonico. Ho pensato: ammazza quanto è bravo questo imitatore! Solo dopo quando hanno iniziato a chiamarmi i vertici Mediaset ho capito che era tutto vero. Non me lo sarei mai aspettato, i doni della vita sono belli ma quando sono inaspettati lo sono ancora di più. Sono davvero emozionata e felice" ha concluso la ex naufraga, opinionista e ora conduttrice de "L'Isola dei famosi".