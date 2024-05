Tgcom24

Valentina rientra nel gruppo Negli ultimi giorni Valentina si era allontanata dai Barracudas, per viversi l'Isola in solitaria. Dopo questo periodo di silenzio e riflessione, la campionessa ha deciso di aprirsi con i suoi compagni e spiega loro di esserci rimasta male non solo per le numerose nomination ricevute, ma anche per le critiche ricevute dagli amici Samuel e Matilde. A infastidirla sono state anche le parole di Greta, che l'ha definita infantile, e i rimproveri di Edorado Stoppa. Per questo annuncia al gruppo di voler continuare il suo isolamento, per viversi l'isola lontana da loro con la propria dispensa e con il suo fuoco: "Questa settimana me la godrò da sola perché ho bisogno di disintossicarmi". Edoardo Stoppa si dice dispiaciuto della sua scelta e prova a spiegarle il punto di vista dell'intero gruppo sul suo conto. La rassicura dicendole che, a prescindere dai litigi, tutti continuano ad avere una buona considerazione di lei. Inoltre, la invita a non abbandonare il gruppo e sottolinea che, nei momenti di difficoltà, potrà sempre contare su di loro. Con qualche dubbio, Valentina accetta la proposta e decide di restare insieme ai suoi compagni.

Valentina contro Khady: "Non è sincera, vuole solo apparire" Lo Spirito dell'Isola ha in serbo per lei un regalo di bentornato particolare. In palio per lei (e per altri due naufraghi a sua scelta) ci sono tre ciambelle, ma prima deve dire la verità in faccia a tutti i suoi compagni di avventura. La Vezzali non si tirà indietro e inizia da Artur, di cui apprezza la trasparenza e coerenza nei comportamenti. Greta, che per Valentina "è stata una piacevole scoperta", e ha parole di miele anche per la "spumeggiante" Alvina di cui apprezza la schiettezza. Il boccone amaro, invece, è per Khady: "E' una persona incoerente e non è sincera. Pur di apparire ha creato il casino del riso, non mi piace". La ragazza fa buon viso a cattivo gioco, ma più tardi ammette: "Se l'è presa con me perché ci è rimasta male per la nomination. Da quel momento non mi ha più rivolto la parola né guardata. Mi aspettavo un chiarimento, invece ha deciso di sputarmi addosso il veleno e leccare i piedi a tutti gli altri. E' una donna molto cattiva".