Gli ultimi arrivati vengono accolti tra i rossi e per Linda Morselli la prima impressione è di smarrimento. "Sono appena arrivata e sono completamente disorientata", ammette Linda quando cala la notte. "Mi hanno fatto assaggiare queste mandorline ed è possibile mangiarle". La prima a offrirgliele è stata Khady, che ha messo le mani avanti: "Ce ne sono tantissime... Non sono super, ma imparerai ad amarle". Artur è contento del trasferimento e dichiara: "Magari riusciamo a sopravvivere meglio". Le scarse quantità di cibo provocano però ben presto nuove tensioni tra i Coquinos e l'atteggiamento di Edoardo inizia a infastidire Khady e Artur.

L'Isola dei Famosi e la maledizione di Aras

Giunti su Playa Joya, i Barracudas vengono accolti da una ricca ricompensa e dai numerosi benefit che lo Spirito dell'Isola ha deciso di donargli. A causa della benda sugli occhi, Aras è costretto ad ascoltare i racconti dei suoi compagni e, non potendo fare nulla, si gode un momento di relax sulla sua stuoia. Alvina è dispiaciuta per non aver ricevuto notizie da parte di Gigi, mentre Valentina inizia a mostrarsi insofferente dalla valanga di nomination ricevute. Aras è invece stato colpito dalla Maledizione Maya e oer questo prosegue la sua avventura sulla Playa con una benda sugli occhi. Per fortuna un comunicato mette fine alla Maledizione dell'oscurità: Aras può togliere la benda e riprendere la sua avventura senza difficoltà. Intanto, il consueto suono della campanella invita i due gruppi a riunirsi per l'incontro giornaliero, anche se non tutti accettano l’invito...