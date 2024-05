"Isola dei Famosi", la settima puntata live

Marina Suma è stata eliminata e dovrà tornare in Italia. I naufraghi scopriranno una grande novità per la loro vita sull’Isola: dovranno dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro. Fra le prove più attese di questa sera c’è la gara di ballo: Alvina e il suo maestro Samuel Peron dovranno conquistare al ritmo di bachata una ricompensa per il gruppo. Inoltre, Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare l’Honduras.

Tutti contro Greta Sull'Isola quasi tutti i naufraghi si scagliano contro Greta, che a loro dire "comanda" ma poi non fa niente. Rosanna attacca: "Ha uno scatto da cento metri solo quando deve mangiare, si mette solo in posa, fa i calendari, risparmia le energie per le prove". Greta prova a difendersi: "C'è tanta gente che si dà più da fare, magari prendo prima degli altri il cibo, ho mangiato il cocco e per tutta la settimana non lo mangerò". Sonia Bruganelli difende Greta perché è "sull'isola da tanto tempo ed è giusto che sia stanca". Khady Gueye però la stuzzica. "La difendi perché la consoci avete fatto anche una vacanza insieme". La risposta non si fa attendere. "Hai detto una banalità, ho difeso anche te in passato, dico sempre quello che penso".

Marina Suma viene eliminata Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma sono i quattro Naufraghi in nomination. Vladimir Luxuria, dopo aver ascoltato le critiche verso Marina, commenta: "Qualcuno pensa che tu ci marci sulla questione del mal di schiena". "Non marcio per niente" si difende Marina. Dopo l'infortunio è infatti subito rientrata in gioco per darsi da fare. Vladimir chiude ufficialmente il televoto e invita i quattro concorrenti a salire su una barca che li porterà verso il largo. A dover abbandonare definitivamente il gioco è Marina: "Sono contenta, per me va bene così. Felice per aver avuto la possibilità di vivere questa avventura", conclude la Suma.