"Isola dei Famosi", segui la sesta puntata live

Sesto appuntamento con "L’Isola dei Famosi".

I naufraghi vivranno intense emozioni: Juliana Moreira è volata in Honduras per riabbracciare il marito Edoardo Stoppa. Ma non solo, tre mamme sono pronte a fare una sorpresa ai rispettivi figli. I concorrenti si cimenteranno in una sfida culinaria, davanti a un giudice speciale, per provare a vincere una singolare ricompensa. Nel corso della puntata spazio a un ultimo confronto tra il gruppo e Pietro Fanelli, prima che questo lasci definitivamente l’Honduras. Chi sarà il preferito del pubblico tra Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati?