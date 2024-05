Fotogallery - A Milano la festa per i 25 anni di One Piece

La squadra blu dimostra da subito grande determinazione. Edoardo Stoppa si mette all’opera aprendo un cocco per sfamare i suoi compagni, mentre Aras e Greta discutono animatamente e stilano una lista di attività da svolgere nei giorni a venire. La priorità principale del gruppo rimane quella di accendere il fuoco: Aras e Greta, armati di un arco, tentano l’impresa sotto lo sguardo attento di Valentina. Stoppa mette a disposizione la sua esperienza e, grazie alla sua tecnica, riescono finalmente a far scattare la fiamma. In un momento di relax Alvina, Greta e Valentina riflettono sulla scelta di Samuel di includere Khady nel gruppo dei rossi. La ballerina in particolare è dispiaciuta e teme che la presenza di membri poco collaborativi possa penalizzarlo. Si domandano poi chi possa averlo mandato al televoto: secondo la contessa i responsabili sono Rosanna, Artur e Khady (tra questi ultimi due pare esserci del tenero).

Sull'Isola dei Famosi Artur e Rosanna litigano per il fuoco

Le dinamiche nella squadra rossa sembrano essere invece tutt’altro che tranquille. Le divergenze caratteriali tra i membri stanno iniziando a destare preoccupazione. Samuel, in qualità di leader, si impegna a raccogliere tutto il necessario per accendere il fuoco, mentre Matilde si dedica alla raccolta dei conchiglioni ed Edoardo si avventura nella foresta alla ricerca di cocchi. Le tensioni all’interno del gruppo non tardano però ad arrivare. La realizzazione di un bastoncino appuntito genera una lite tra Artur e Rosanna, con l'uomo che accusa la compagna di aver commesso errori nella lavorazione del legno. Rosanna si mostra infastidita e, stufa delle continue critiche, decide di abbandonare l’impresa. Dopo una mattinata impegnativa, i naufraghi si preparano per il pranzo. Samuel si occupa della distribuzione delle porzioni, con grande attenzione nel dividere equamente le scorte di cibo per tutto. Una volta rifocillati, Artur, Rosanna e Samuel si mettono al lavoro. Muniti di arco e bastoncino, cercano di accendere il fuoco e dopo numerosi tentativi riescono nell'impresa, tra gli applausi generali.