Isola dei Famosi, arriva un provvedimento per tutti i naufraghi

I naufraghi della squadra rossa e quelli della squadra blu ricevono una pergamena che porta con se cattive notizie. "Lo Spirito dell'Isola era stato chiaro: nessun contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate, ieri sera sono arrivati i complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu", legge la leader Greta. La "colpevole" è la contessa Alvina, che si era avvicinato all'accampamento dei rossi per fare i complimenti alla cuoca. Anche i rossi, però, hanno infranto il regolamento e lo Spirito dell'Isola se n'è accorto immediatamente. In particolare è stata Rosy a infrangere il regolamento, parlando con Greta. Lei nega tutto, ma i video parlano chiaro e anche la leader della squadra blu ammette: "Lei mi ha parlato fuori dall'orario, ma io non ho risposto". Io le ho rimesso la stuoia e lei mi ha detto grazie".

Per questo entrambi i gruppi dovranno rinunciare a una parte di cibo: "Entrambi i gruppi dovranno restituire un'intera ciotola di riso a testa, consegnatela sotto i rispettivi totem". Rosanna non ci sta, ma Edoardo le consiglia di non fare polemiche. "Accetto la punizione, non voglio dire che sono colpevoli Rosy o Greta perché io non ero lì e non ho visto niente. Vuol dire che faremo un pranzo in meno e andiamo avanti. Facciamo vedere un po' di carattere", commenta il cuoco. Anche Khady si sente vittima di un'ingiustizia ed è Stoppa a calmare le acque, consigliandole di non fare polemica per niente.