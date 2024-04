Isola dei Famosi, l'arrivo dei naufraghi su Playa Espinada

I concorrenti si sono riuniti e d'ora in poi vivranno tutti sulla stessa spiaggia: come andrà la convivenza?

All'appello mancano Francesca Bergesio (che si è ritirata per un infortunio), oltre ad Aras e Greta che sono stati isolati perché hanno contratto il Covid. Finora la spiaggia era stata abitata solo dai quattro concorrenti non famosi, così è la contessa Alvina a fare gli onori di casa.

Tgcom24

Famosi e non famosi giocano insieme Nell'ultima puntata i concorrenti famosi hanno incontrato i non famosi e d'ora in poi giocheranno insieme. Per questo hanno abbandonato Playa Coco per trasferirsi su Playa Espinada. La contessa Alvina accoglie con entusiasmo gli ospiti nella loro nuova dimora: "Ecco la nostra meravigliosa isola. Là c'è la zona beverage, i letti che metteremo tutti dentro e la pentola con un po' di riso". Nel frattempo Peppe si occupa del "rinfresco" di benvenuto, tagliando il cocco per tutti e distribuendolo poi ai compagni.

Le critiche di Maité Nonostante il clima festoso, c'è qualcuno che nota qualche dettaglio poco piacevole. Parlando con Marina Suma, infatti, Maité sottolinea: "Io da quando sono arrivata mi sono messa a fare la capanna, mi sono messa a cercare i tronchetti... E' bellissimo qua: uno dorme, gli altri si fanno il bagno... Domani faccio vacanza". La compagna le fa notare che, essendo tanti, è normale che non tutti siano in attività. Proprio per questo la ragazza è infastidita: "Allora com'è che io ho fatto tre compiti visto che siamo in tanti?".