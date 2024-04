Anche lo spirito dell'Isola accoglie i naufraghi dell'edizione 2024 con una lettera e un kit di benvenuto. "Cari naufraghi, benvenuti a Playa Coco. Questa cassa contiene lo stretto, strettissimo necessario per la vostra permanenza, oltre al cibo per i prossimi tre giorni. Lo spirito dell'Isola vi augura una buona sopravvivenza", legge ad alta voce la leader Greta Zuccarello. Mentre Samuel Peron si occupa del fuoco, Joe Barstianich consiglia di rimandare la costruzione della capanna al giorno successivo: "Stanotte non piove. Siccome abbiamo poco tempo, per stasera possiamo dormire per terra".

La leader Greta non piace ad Artur

Greta Zuccarello durante la prima puntata (che ha conquistato il 21.71% di share) si è guadagnata la collana di capotribù grazie alla sua determinazione. E' stata infatti la prima a completare la corsa a ostacoli tra le donne e ha poi resistito fino al tempo massimo consentito dalla prova del fuoco, a parimerito con Artur. Al ballottaggio è poi risultata la preferita dagli altri compagni, guadagnandosi così il potere e l'immunità. "Sono la prima leader dell'Isola dei Famosi. Non me lo aspettavo ma lo speravo", ha ammesso la ballerina. "Non voglio primeggiare su nessuno, ma cerco di prendere il meglio dai miei compagni per vedere in cosa sono bravi e utili". Dopo poco tempo, però, c'è già chi contesta la sua leadership: lo sconfitto Artur. Il modello, infatti, ha incassato qualche rispostaccia e non vede l'ora di fargliela pagare.