L'attesa è finita.

Lunedì 8 aprile prende il via la nuova edizione de "L’Isola dei famosi" in prima serata su Canale 5. Alla guida della diretta del reality sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno.