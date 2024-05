"Isola dei famosi", l'inizio di un nuovo capitolo: naufraghi divisi in due gruppi

A "L'Isola dei famosi" è l'inizio di un nuovo capitolo: con i naufraghi divisi in due gruppi.

La Squadra Blu capitanata dal leader Greta e la Squadra Rossa con al timone il leader Samuel Peron, che è anche in nomination, sbarcano su Playa Dos e iniziano a prendere confidenza sia con la nuova Isola che con le nuove regole. Le due fazioni dovranno vivere separatamente in due accampamenti l'uno contro l'altro. Si potranno parlare solo in alcuni momenti della giornata e non ci si potrà scambiare il cibo. Lo Spirito dell’Isola ha deciso di stravolgere di nuovo gli equilibri...