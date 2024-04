Joe Bastianich ha 55 anni ed è un imprenditore italoamericano molto famoso nella ristorazione. Ma non solo. Joe oltre ad essere un ristoratore, è una personalità televisiva, autore, triatleta, produttore vinicolo e musicista. In televisione, Bastianich ha preso parte a "Masterchef Italia", "Masterchef Usa" e "Italia’s Got Talent". Di recente ha vinto "Pechino Express" con l'amico Andrea Belfiore. Bastianich ha vissuto molti anni a Greenwich, Connecticut, e attualmente vive tra New York e Milano. È sposato con Deanna, ha tre figli di nome Olivia, Miles e Ethan e due cani di nome Quattro e Vasco.

Chi è Edoardo Franco

Edoardo Franco, 27enne di Varese, ha vinto "MasterChef" nel 2023. Ha vissuto anche in Germania dove lavorava come rider per un servizio di delivery prima di decidere, a causa anche di svariate disavventure sul lavoro, di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. Sin dai primi episodi Edoardo è apparso esuberante ed espansivo, brillante e mai banale, nascondendo un carattere dolce e appassionato nella cucina, la sua vera passione, e rispetto alla sua famiglia. Nel descrivere il suo menù dal titolo "Tutto mondo", ispirato dal titolo del murale realizzato da Keith Haring, il vincitore ha spiegato: "Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d'accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività".