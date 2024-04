Il confronto tra Marina e Valentina

"Io ho deciso che nella vita non mi voglio più arrabbiare, è inutile e non serve a niente, questo ho imparato nella vita, un po' mi faccio scivolare addosso le cose, un po' perché ho capito che fa male solo a me", racconta in un momento di intimità Marina Suma seduta sulla spiaggia con Valentina Vezzali che le dà ragione: "Anche il mio maestro di scherma, Giulio, con il quale ho lavorato 25 anni, mi ha insegnato a farmi scivolare le cose addosso, e a guardare il mondo in maniera obiettiva e a pensare bene e vedere bene le cose prima di reagire in maniera impulsiva perché poi l'impulsività non porta da nessuna parte".