"Isola dei Famosi", Joe Bastianich contro Daniele: "Non fai niente ma vuoi mangiare"

Joe Bastianich decide di affrontare Daniele Radini Tedeschi, per chiarire la situazione: "Hai detto che sei qui in vacanza. Sono curioso del fatto che tu non voglia partecipare a niente, ma poi vuoi mangiare con noi. Come possiamo giustificare questa cosa? Capisci che qualche regola ci deve essere". Lo scrittore si difende, sottolineando come lui non stia in ozio tutto il giorno: "Io partecipo in tante cose ma in autonomia, senza avere ordini. Non ci deve essere l'ansia di fare le cose, non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno, purtroppo questo aspetto non viene compreso".

Sentendosi il capro espiatorio, il naufrago sottolinea che anche altre persone si concedono lunghe pause di relax senza che nessuno dica loro nulla: "Sono tutti seduti: chi fa ginnastica, chi si fa il bagno, chi fa comunella... non hanno fatto niente da stamattina. Io, per aver detto che sono qui in vacanza, invece vengo controllato". In difesa di Daniele interviene Francesco Benigno, che punta il dito proprio contro Bastianich: "Lui non è che faccia molto più di te, stamattina suonava la chitarra. Il fuoco l'abbiamo fatto per tre notti sotto l'acqua e ci siamo dati da fare, spesso sei venuto a pescare con me.. hai fatto quasi più tu di tutta la ciurma".