Come riferisce Valentina Vezzali , infatti, l'imprenditore si è allontanato per accertamenti medici. "Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli", ha raccontato la campionessa.

Tgcom24

"Ragazzi stanotte è stato davvero male - prosegue Valentina - ha vomitato l'anima e l'hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, io invece ce l'avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere, ora sono cotta, non ho dormito niente con il fuoco che di tanto in tanto si spegneva,

Il precedente Non è la prima volta che Joe Bastianich abbandona temporaneamente Playa Espianda. Lo ha già fatto, sempre per alcuni accertamenti medici, ai primi di maggio. Subito dopo è tornato in gioco con i compagni. Più forte di prima.

Il cambiamento di Joe Uno dei protagonisti de "L'Isola dei Famosi" 2024 è sicuramente Joe Bastianich. Il naufrago ha parlato del suo atteggiamento schivo e apparentemente distaccato dagli altri naufraghi e lo ha definito una sorta di difesa: "Non avevo nessuno dei miei super poteri, ero una persona normalissima, magari nella mia autodifesa mi sono un po' chiuso. Questo mi ha messo in una situazione un po' difficile. A volte non sono facile e non solo per i naufraghi qui, ma anche nella vita normale. Io sento sempre che quello che sono non è abbastanza, sento di dover dimostrare sempre di più... Per me è un viaggio esistenziale - ha proseguito Bastianich nel suo intervento, io cerco sempre di evolvermi come persona, sono consapevole delle mie mancanze. Quando mi sono trovato qui, ho capito che io dimostro emozione in altri modi rispetto agli altri, però è anche giusto affrontare queste debolezze in una situazione così estrema, capire cosa vuoi fare in questo viaggio".