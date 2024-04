"L'Isola dei Famosi 2024", dopo il furto del cibo arriva il provvedimento

Un comunicato annuncia ai naufraghi quanto segue: "Se dovessero esserci stati altri colpevoli lo spirito dell'Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte". La sorte in questione è quella toccata a Pietro Fanelli, che ha confessato di aver mangiato il cibo sottratto ai cameraman ed è stato per questo punito. Ma non è stato lui a rubarlo...

Isola dei Famosi: Greta porta alla luce il caso del cibo rubato Nel corso della quarta puntata dell'Isola dei Famosi Greta si è lamentata di una cosa accaduta su Playa Espinada. Prima delle nomination la ragazza dice che avrebbe voluto votare un naufrago perché ha infranto il regolamento ma quel naufrago è immune. "So che questo è un reality, ma a me piace giocare lealmente" dice Greta. Vladimir Luxuria replica di essere al corrente dell'accaduto: "Per il momento lasciamo questo ‘giallo' in sospeso, poi daremo tutte le risposte e nel caso prenderemo dei provvedimenti".

La punizione di Pietro Fanelli Il protagonista del "giallo" è Pietro (il giovane poeta che aveva dichiarato di voler digiunare), che confessa di aver mangiato del cibo proibito. La punizione non tarda ad arrivare e, attraverso un messaggio, lo Spirito dell'Isola annuncia cos'ha in serbo per il naufrago. "La verità viene sempre a galla. Pietro ha confessato di aver sottratto del cibo nell'area riservata alla troupe. Per i prossimi cinque giorni avrà diritto solo a metà razione di riso, 20 grammi, e il leader ne sarà responsabile", si legge nel comunicato. "Se dovessero esserci stati altri colpevoli, lo spirito dell'Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte".

Alvina resiste alla tentazione: "Se fosse stato cioccolato l'avrei mangiato" "Ho mangiato un po' di riso, una patatina fritta, un pezzetto di carne e un pomodoro. Lo Spirito dell'Isola mi ha punito, ma sono fiero della mia scelta. Ho avuto coraggio a dire la verità", ha dichiarato Pietro dopo il provvedimento. Anche Alvina ha ammesso di aver ricevuto un "regalino", ma di non aver ceduto alla tentazione: "Ero nel mio letto a baldacchino e ho ricevuto da qualcuno un po' di riso. Era riso e non l'ho mangiato, se fosse stato un cioccolatino l'avrei mangiato".