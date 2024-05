In realtà alla fine della puntata, una volta accortasi della dura prova, Vladimir Luxuria ha deciso di concedere ai naufraghi una cena insieme. Così Juliana ha potuto passare più tempo con il marito, che questa settimana è anche leader dopo aver battuto Simon Peron nella prova inedita della centrifuga Maya: immersi sott’acqua hanno dovuto superare la prova di apnea. L'arrivo di Juliana sulla spiaggia viene accolto con un applauso del gruppo: la Moreira ha anche portato il riso. "Sei la leader della mia vita", le dice Edoardo facendole indossare la collana del leader. "Possiamo stare un po' insieme a parlare, magari fino a tardi, ma io non voglio mangiare, sto facendo la dieta, hai visto come sono dimagrita?", sottolinea Juliana. "Sei bella come sempre", è la risposta di Stoppa.

Cosa è successo durante la puntata

La coppia è stata protagonista durante la sesta puntata. Ma con un imprevisto. In genere le coppie, che non si vedono da tanto tempo, possono riabbracciarsi e stare molto tempo insieme. Per loro, però, non è stato così. "E' più dura stare lontano da lei che la fame", ha esordito Edoardo Stoppa. Juliana Moreira è andata in Honduras per stare con lui, ma durante la puntata ha scoperto che il naufrago sarebbe stato messo davanti a una scelta difficilissima: incontrare il suo amore o dare il riso ai naufraghi. "Lui non farà questo torto al gruppo, sono venuta a vuoto", ha detto Juliana, che subito dopo è scoppiata in lacrime. "Comunque trenta secondi ve li regalo", è intervenuta Vladimir. Edoardo si è voltato ed è scoppia in lacrime: "Decidiamo insieme, come abbiamo fatto sempre", e la risposta della moglie non si è fatta attendere: "Il riso". Morale, il leader ha preferito far mangiare i naufraghi che passare del tempo con la moglie.