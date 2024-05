L'atteggiamento di Artur continua ad indispettire i naufraghi che non trattengono le critiche. "Artur non hai fatto in tempo a superare una nomination che te ne hanno data un’altra. Ti vogliono molto bene sull’Isola", ironizza Vladimir Luxuria. "Lo so", replica il modello: "Io faccio il mio percorso, quello che mi piace, se a loro non va bene, che facciano in un altro modo". Samuel attacca: "Lui è una volpe vestita da pastore". E Matilde mette il dito nella piaga: "A lui piace solo pescare e davanti la telecamera si pavoneggia. L'abbiamo ribattezzato para-honduregno". Sonia per una volta difende il gruppo: "Hanno tutti ragione ma Artur è coerente, è entrato per vincere... Sei entrato spocchioso e arrogante e così sei rimasto".