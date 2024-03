Aras Senol: chi è e con chi è fidanzato

L'edizione 2024 dell'Isola dei Famosi è pronta a partire. Da lunedì 8 aprile Vladimir Luxuria condurrà il reality più tosto della tv e il primo naufrago ufficiale è Aras Senol, noto in Italia per il ruolo di Cetin Cigerci in "Terra Amara". Amatissimo dal pubblico italiano, l'attore è fidanzato da due anni con la cantante Eylul Sahin, sorella di una sua carissima amica. Qualche settimana fa a "Verissimo" i due (nella loro prima intervista di coppia) avevano raccontato di essere stati conoscenti per anni, ma poi una dichiarazione inaspettata ha acceso la scintilla. "Quando si è dichiarato, sono rimasta un po' sorpresa all'inizio, non me lo aspettavo", ha raccontato la donna. "Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto. Anche se ero molto sorpresa ma mi sono fatta guidare dai sentimenti, non potevamo non metterci insieme".