"Isola dei Famosi", segui la terza puntata live

Lunedì 15 aprile, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con "L’Isola dei Famosi".

A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Stasera ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. In nomination Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Samuel Peron. Chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia? L'arrivo di Francesco Benigno a Playa Espinada ha rotto l'armonia del gruppo. Riusciranno a ristabilire l'equilibrio? Nel corso della puntata i 4 immuni - Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi, Pietro Fanelli - si sfideranno in un duello faccia a faccia in Playa Palapa. Spazio anche al ritorno di Greta Zuccarello che cercherà di riprendersi la leadership del gruppo ora detenuta da Edoardo Stoppa. Infine, le nuove nomination.