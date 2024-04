"L'Isola dei Famosi 2024", il racconto della quarta puntata

Si parte con i saluti dallo studio agli opinionisti e a Luce Caponegro, prima eliminata di questa edizione e tornata in Italia. Poi Vladimir si collega con l'Honduras e con la Palapa. Non ci sono ancora Aras ed Edoardo Franco, ancora alle prese con il Covid, mentre Marina Suma si è ristabilita dopo l'incidente nella prova immunità della scorsa puntata. L'attrice però è ancora sotto antiinfiammatori.

La rivolta di Daniele Radini Tedeschi

Arrivato settimana scorsa, Daniele non ha intenzione di lavorare e di adeguarsi alle regole del gruppo. Dice di non voler rendere conto del suo comportamento a nessuno e si considera in vacanza. Arriva poi a dire di voler vivere come un mendicante, di non rivendicare la sua parte di cibo ma di vivere della "beneficenza" degli altri. Daniele ha trovato un appoggio in Pietro, che dice di essere disposto a dare metà del suo cibo a lui per difendere la sua cultura e i suoi racconti. Anche si è messo in contrapposizione al gruppo. Secondo Maitè tenta di copiare il comportamento di Daniele senza averne l'esperienza. Lui ribatte di essere così da sempre: "Vivo da bohemien, vivo alle spalle della società da sempre".