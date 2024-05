"Isola dei Famosi 2024": le puntate in pillole

Marina Suma viene eliminata e deve tornare in Italia. I naufraghi scoprono una grande novità per la loro vita sull’Isola: devono dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l'uno contro l’altro: i due leader Samuel e Greta scelgono i loro naufraghi e si riparte da zero. Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio compie un'ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare l’Honduras. In nomination finiscono Rosanna e Samuel. La leader Greta manda al voto Artur.