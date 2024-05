"L'Isola dei famosi 2024", il racconto della nona puntata

Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Valentina Vezzali ha passato una settimana turbolenta a causa della Nomination ed è stata attaccata dal gruppo: l’olimpionica risponderà in punta di fioretto. Nel corso della serata, Matilde Brandi sarà la protagonista di una dolce sorpresa da parte del compagno. Khady Gueye e Greta Zuccarello si dovranno sfidare per ottenere una ricompensa d’amore. La vincitrice avrà la possibilità di leggere una lettera dall’Italia. Infine, spazio anche al verdetto del televoto. Chi tra Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali, verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash: uno tra i quattro Naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco.

Dopo aver salutato commentatori e l'inviata Elenoire, Vladimir passa subito ad affrontare il tema "Valentina", tema spinoso di questa settimana. Viene mostrato un video che riassume i momenti di crisi vissuti dalla Vezzali, i tanti scontri e anche le tante critiche ricevute (soprattutto dietro le spalle) dai compagni di avventura. Tornati in diretta Greta dice nessuno ha messo in discussione le qualità di Valentina, la Vezzali dal canto suo rivendica il diritto di poter vivere le sue emozioni come meglio crede senza che per questo le venga dato dell'infantile.

Alvina e le difficoltà degli ultimi giorni La contessa è finita nel mirino del gruppo "dominante". Il gruppo la vede come una persona che si espone poco, non dà un grande contributo a livello fattivo e quindi merita meno di altri di restare sull'isola.

Le accuse di Khady In un video viene mostrata Khady che dice agli altri "se vi dicessi le cose che Valentina mi ha detto di voi non la guardereste più in faccia". Quando tornati in diretta Vladimir chiede alla ragazza di rendere note queste cose lei risponde svicolando. "Se Valentina vorrà le dirà lei", una risposta che a Luxuria non piace.

Il verdetto del televoto Arriva la busta con i risultati del televoto. Vladimir annuncia che leggerà solo un nome: quello che sarà salvato immediatamente. Per gli altri quattro verrà aperto un televoto flash in cui il pubblico dovrà dire chi vuole eliminare. Intanto il naufrago salvato dal pubblico è Samuel Peron. Restano così Khady, Artur, Valentina e Alvina.