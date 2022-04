"Isola dei famosi 2022", il racconto della nona puntata

In questi giorni le regole sono cambiate: le squadre della Cucaracha e dei Tiburon non sono più divise, sono unite con un solo fuoco da gestire, ma questo non ha fatto che acuire le tensioni. Ci si collega subito con la Palapa dove Alvin spiega come oggi ci siano 41 gradi e niente vento. In un video si vede come nei giorni scorsi i Tiburon abbiano dovuto rinunciare al fuoco per 24 ore per un'infrazione da parte di Nic. A questo i Cucaracha hanno esultato, un atteggiamento che non è per nulla piaciuto ai componenti dei Tiburon. Al centro delle polemiche soprattutto Estefania, Roger e Blind, che hanno fatto saltare i nervi a Edoardo.

JEREMIAS, LEADER NASCOSTO

- La tensione tra Edoardo e Blind è alle stelle ma Tavassi è convinto che inrealtà sia Jeremias a fomentare il ragazzo. Secondo Guendalina poi tutti hanno un po' "il terrore di andare contro" Rodriguez, considerato "una potenza". Lo stesso Roger avrebbe paura di contraddire Jeremias nonostante all'inizio non lo apprezzasse. Un'accusa ovviamente respinta dai diretti interessati.

IL CASO JEREMIAS

- Ilary chiama Rodriguez nella zona nomination. Lui dice di stare un po' meglio e di essersi tranquillizzato. Viene mostrata una clip in cui lui si è confessato dicendo di sentirsi ferito da certe critiche. Ricorda di essere sparito per tre anni per risolvere problemi personali e la sua gestione della rabbia. Nega di essere ancora una persona aggressiva. "Magari sono solo ferito e quel dolore lo trasformo in una faccia da str..." ha detto ribadendo di non essere più una persona aggressiva. Tornato in diretta Jeremias ribadisce che il suo atteggiamento attuale è solo uno scudo per difendersi.

LA PROVA RICOMPENSA

- E' il momento di gareggiare per il cibo, che in questo caso è un "casatiello hunduregno"... Si tratta di dover raggiungere una piattaforma in mezzo al mare camminando su pali che vengono spostati di continuo dai propri compagni. Si affrontano Nicolas e Laura. E' la Maddaloni a vincere e così possono mangiare i Tiburon.