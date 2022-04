"Isola dei famosi 2022", il racconto dell'ottava puntata

Si parte da un riassunto degli ultimi giorni, che hanno visto i naufraghi non più in coppie ma singoli divisi in due tribù. Tribù che si guardano in cagnesco tra di loro e all'interno delle quali non sempre regna la concordia. In particolare la rivalità tra Nicolas e Jeremias è sempre più accentuata. Il primo collegamento con la Palapa riserva una sorpresa: Alvin comunica che Jovana, per un problema medico, per fortuna di lieve entità, è stata costretta a lasciare l'isola e quindi il reality.

LA PUNIZIONE PER I TIBURON

- Ilary ricorda che tra le regole assegnate c'era quella di non parlarsi tra tribù tranne che in precisi momenti segnati dal suono della campana. Ma qualcuno nei giorni scorsi ha infranto la regola. Estefania nottetempo ha parlato e così è stato deciso che per 24 ore i Tiburon dovessero spegnere il fuoco. La cosa non è stata presa bene dai compagni, anche perché Estefania una volta scoperta ha riso, cosa che ha fatto andare su tutte le furie Blind.

GUSTAVO IL "PERMALOSO"

- Si parla delle scorso nomination e Gustavo è molto contrariato, in particolare con Guendalina. Lei sostiene, in modo colorito, che lui è permaloso, lui per smentire questa cosa reagisce duramente, molto offeso. Un altro personaggio ad avere avuto qualche problema di relazione è stato Nicolas. Con Nik, con cui si è poi chiarito, mentre Blind e Jeremias lo hanno accusato di aver finto di essersi sentito male nella scorsa puntata dopo la prova per andare a mangiare. Loro sostengono che in realtà più o meno tutti hanno pensato la stessa cosa anche se adesso negano.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO

- Ilary legge la decisione del pubblico. Il primo naufrago salvo è Nik dei Cugini di campagna. Restano quindi in ballottaggio Nicolas e Gustavo. Tra i due il naufrago che deve abbandonare la Palapa è Gustavo Rodriguez. Prima di andarsene dà il suo bacio di Giuda a Guendalina.