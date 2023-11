Si tratta di Dean Cain , noto principalmente per aver interpretato Clark Kent/Superman al fianco di Teri Hatcher in "Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman", trasmesso dal 1993 al 1997 sulla ABC.

Tgcom24

Elegantissimo, con una camicia bianca e una cravatta rosa, l'attore, oggi 57enne, non mostra certo più la prestanza fisica di quando indossava il costume di Superman e appare piuttosto appesantito.

La carriera dell'attore protagonista di molti film Nel corso della sua carriera Cain ha anche interpretato il ruolo del vero detective James "Woody" Woods in "Gosnell: The Trial Of America's Biggest Serial Killer".

Il film del 2018 è basato sulla storia di Kermit Gosnell, un abortista della Pennsylvania che è stato condannato per l'omicidio di tre bambini e per l'omicidio colposo di una donna incinta affidata alle sue cure.

Prima di allora però l'attore ha lavorato in moltissimi altri film tra cui "Best Men - Amici per la pelle", un film di Tamra Davis nel 1997, mentre nel 2001 ha recitato insieme a Timothy Olyphant in "Il club dei cuori infranti". Nel 2003 ha preso parte al film "Out of Time".

E' stato attore protagonista di alcuni film come "Post Impact - La sfida del giorno dopo" e "Contatto finale". Dal 2005 al 2006 ha recitato come personaggio ricorrente nella serie televisiva "Las Vegas" nel ruolo di Casey Manning. Nel 2008 è riapparso sul grande schermo insieme a Christopher Walken nel film "5 dollari al giorno".

Nel 2009 è stato nel cast di "Tre bambini sotto l'albero", mentre nel 2010 nel film "Una tata per Natale". E acora nel 2011 in "Un avvocato per Babbo Natale", un film di Timothy Bond, e nel 2012 in "5 Days of War".

Ha inoltre interpretato il ruolo di Jeremiah Danvers in alcuni episodi della serie televisiva "Supergirl".





Contro la cultura dell'annullamento Nel 2020, Dean ha criticato un articolo d'opinione del Time Magazine che paragonava i supereroi agli agenti di polizia affermando che l'odierna "Cancel Culture" avrebbe censurato il famoso slogan "verità, giustizia e stile americano" del suo personaggio.

Nei giorni e nelle settimane successivi all’uccisione di George Floyd a Minneapolis da parte della polizia, Cain ha preso posizione contro la “cultura dell’annullamento” dichiarando che i tentativi di ritrarre i poliziotti come intrinsecamente violenti erano "totalmente falsi" e che gli appelli a riesaminare il modo in cui la cultura pop tratta supereroi come Batman, Spider-Man e Punisher - accusati di essere "poliziotti con il mantello" - erano "folli".

"Queste persone che urlano retorica anti-polizia tutto il giorno, quando la loro vita è minacciata e hanno bisogno di un eroe, chiameranno i servizi di emergenza e un agente di polizia si presenterà", ha detto l'attore a Fox News in un'intervista.

Dean ha prestato giuramento come agente di polizia di riserva presso il dipartimento di polizia di Pocatello, secondo l'Idaho State Journal.

Leggi Anche Il nuovo Superman si preoccupa per l'ambiente, non rifugge la politica ed è bisessuale

Facendo riferimento a casi di brutalità della polizia, Cain ha ammesso che ci sono state “brutte situazioni” e “mele marce”, ma ha insistito sul fatto che “il 99,9% di tutti gli agenti di polizia” sono non violenti e “fanno un lavoro fantastico”.

“Tutta questa “cultura dell’annullamento” in cui viviamo in questo momento è pazzesca”, ha detto.

‘È come una prima versione di “1984” di George Orwell’