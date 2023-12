"Io Canto Generation", Marta Viola fa il pieno: conquista pubblico e giuria

A trionfare è stata la 14enne Marta Viola , seguita come coach da Benedetta Caretta (a sua volta vincitrice in passato di una edizione di "Io Canto"). Marta Viola ha conquistato i voti del pubblico in sala ma ha anche portato a casa il premio della giuria e delle radio.

Una finalissima all'altezza di un'edizione di grande successo, che ha confermato ancora una volta come il brand "Io Canto" sia sinonimo di qualità e grande presa sul pubblico. Nell'ultima uscita i 12 concorrenti finalisti, accompagnati dai propri capisquadra, si sono affrontati in un meccanismo a ghigliottina passando a sei e infine a tre per eleggere il vincitore. A conquistare il pubblico è stata dunque Marta Viola, 14enne che arriva da Chieri, in provincia di Torino. Voce potente e grande tecnica, la ragazza seguita da Benedetta Caretta non è nuova a questo tipo di palcoscenico: già concorrente nel 2019 dello "Junior Eurovision Song Contest", ha poi partecipato nel 2021 a "All Together Now Kids".

Subito dietro Marta Viola si sono piazzati Daniele Mattia Inzucchi (seguito da Mietta) e Sofia Leto. Nell'ultima esibizione la Leto ha interpretato "Vorrei che fosse amore", suo cavallo di battaglia, Daniele Mattia Inzucchi "Ti scatterò una foto" mentre Marta Viola ha cantato "All By Myself". E proprio quest'ultima interpretazione le ha regalato il trionfo finale, portando a casa un serie di 10 da parte dei giudici che, uniti al voto del pubblico, hanno fatto la differenza con gli altri concorrenti. Marta porta a casa come premio un percorso accademico con la New York Film Academy. Ma Marta Viola si è portata a casa anche il premio tecnico Giuria e Radio. A consegnarglielo è stata la speaker di R101 Chiara Tortorella che ha annunciato che il primo singolo della ragazza sarà trasmesso dalla radio. "Probabilmente sarai una di quella che ce la farà anche in America" ha chiosato Gerry Scotti.