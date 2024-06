Stasera, mercoledì 12 giugno, in prima serata su Canale 5, attesissimo ultimo appuntamento con "Io Canto Family", il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Nella finale tutte le squadre verranno sciolte e le 8 coppie di familiari rimasti in gara si sfideranno una contro l’altra per contendersi la vittoria.