Ilona Staller a "Verissimo": "Ho denunciato mio figlio Ludwig per salvarlo dalla droga"

Nel salotto di "Verissimo" l'attrice Ilona Staller racconta il dramma del figlio entrato nel tunnel della droga. "Ho denunciato Ludwig per salvarlo dalla tossicodipendenza", dice l'ex pornostar Cicciolina ricordando la prima volta che il figlio ha assunto stupefacenti. "Quando aveva 14 anni davanti a scuola gli hanno dato delle pasticche. Per giorni lui è stato male ma io non ho capito subito il motivo. Da quel momento è entrato nella via della droga".

Di fronte alla dipendenza figlio, oggi 31enne, Ilona Staller racconta di aver sporto una prima volta denuncia salvo poi ritirarla. L'ex deputata radicale afferma di aver provato più volte a convincerlo a disintossicarsi presso un centro specializzato ma che ogni tentativo è risultato vano. Poi è subentrato un peggioramento delle sue condizioni. "Diventava aggressivo ed ero costretta a tenere in casa soldi che mi chiedeva per acquistare le dosi", racconta Staller. Infine, dopo minacce è arrivata la denuncia, una decisione sofferta ma che secondo l'attrice ha contribuito a evitare una morte per overdose. "Ho preferito vederlo in un altro paese piuttosto che sottoterra".