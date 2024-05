Ilayda Çevik di "Terra amara": "Sono single, non ho ancora trovato l'uomo giusto"

L'attrice turca si racconta a "Verissimo": "A volte mi chiedo se riuscirei a rinunciare a tutto per amore come ha fatto mia mamma"

L'attrice di "Terra amara" Ilayda Çevik torna a "Verissimo" e - tra le tante cose - parla d'amore, rivelando di essere single. "Non ho ancora trovato l'uomo giusto", racconta l'interprete di Betül nella soap opera turca dei record, spiegando, in campo sentimentale, di guardare all'esempio della madre.

"A volte mi chiedo se riuscirei a rinunciare a tutto per amore come ha fatto lei. Credo che sarò pronta a diventare mamma quando avrò trovato dentro di me una risposta", spiega la 29enne, ammettendo di essere ancora lontana da quel tipo di pensiero. "A oggi penso che non riuscirei a farlo per un uomo, ma per amore dei miei figli forse sì".